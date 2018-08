Equatorial registra lucro líquido de R$121 mi

São Paulo – A elétrica Equatorial Energia reportou um lucro líquido consolidado de 121 milhões de reais no segundo trimestre, queda de 4,7 por cento ante o mesmo período do ano passado, informou a companhia em balanço divulgado na noite de quinta-feira.

A companhia, que controla distribuidoras de energia no Pará e no Maranhão e tem alguns ativos de geração e transmissão, teve um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 400 milhões de reais no período, avanço 1,1 por cento na comparação anual.

A receita operacional líquida da companhia somou 2,339 bilhões de reais no trimestre, alta de 7,4 por cento ante 2,177 bilhões de reais no mesmo trimestre de 2017.

Na Cemar, elétrica da companhia no Maranhão, a Equatorial registrou um lucro líquido de 72 milhões de reais, frente a 74 milhões de reais há um ano. Já a Celpa, distribuidora do grupo no Pará, reportou ganhos de 47 milhões de reais, ante 39 milhões de reais no mesmo trimestre de 2017.

A companhia realizou investimentos de 419 milhões de reais entre abril e junho, alta de 13 por cento ante os investimentos realizados no mesmo período do ano anterior.