Equatorial obtém crédito de R$1,2 bi do BNDES para projetos de transmissão

São Paulo — A elétrica Equatorial Energia disse que duas de suas controladas no setor de transmissão celebraram contrato de financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para abertura de um crédito no valor total de até 1,241 bilhão de reais, em operação com prazo de 24 anos e 40 meses de carência de principal e juros.

Em comunicado nesta quinta-feira, 4, a Equatorial afirmou que os empréstimos vão para as controladas Equatorial Transmissora 4 e Equatorial Transmissora 6, limitados a 80 por cento do investimentos previsto pelas empresas.

“Com este financiamento, a Equatorial Transmissão equaciona 90 por cento do funding de longo prazo contratado para os seus projetos das SPEs de 1 a 8”, afirmou a empresa no comunicado.