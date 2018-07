Equatorial adquire 89,94% do capital da Cepisa

São Paulo – A Equatorial venceu nesta quinta-feira, 26, o leilão pela Cepisa, tendo sido a única proponente pela distribuidora de energia no Piauí. Conforme fato relevante, a companhia adquiriu 89,94% do capital da Cepisa, pagando R$ 45.521,52 à Eletrobras.

Além dessa fatia, a Equatorial celebrará acordo de acionistas com a Eletrobras e contrato de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica com a União, e a conclusão da compra depende das aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

De acordo com os termos do edital, a Equatorial deverá adquirir eventuais sobras da porção que será ofertada aos empregados e aposentados da Cepisa, de 10,06%, sendo 74.790.616 ações ordinárias e 3.582.784 preferenciais.

A Eletrobras tem o direito de, dentro de 6 meses da liquidação da operação, realizar um aumento de capital, podendo elevar a sua participação societária em até 30% no capital total da Cepisa.

A Equatorial, que já opera as distribuidoras do Pará (Celpa) e do Maranhão (Cemar), ofereceu um “índice combinado de deságio de flexibilização tarifária e outorga” de 119. O índice significa que a companhia ofertou desconto de 100% sobre flexibilização tarifária calculada pela Aneel para a nova concessão da distribuidora e ainda propôs um valor de outorga de 19%, garantindo recursos para a União.