Equador pede indenização de US$ 200 milhões à Odebrecht

Quito – O Equador estimou em US$ 200 milhões a indenização que exigirá da Odebrecht como compensação pelos prejuízos causados pelos subornos que deu a funcionários públicos em troca de concessões em obras públicas.

O diretor do Serviço de Receitas Internas, Leonardo Orlando, disse que “estamos falando da indenização, sem prejuízos trabalhistas, ambientais ou de outras questões”.

O valor foi estimado com base nos US$ 33,5 milhões em subornos que a Odebrecht reconheceu que distribuiu no Equador.

Em declarações à agência oficial de notícias Andes, Orlando antecipou novos e mais rigorosos controles sobre a revisão de “pagamentos, especialmente no exterior, fluxos financeiros, e ativação de acordos de intercâmbio de informações para verificar que esses desembolsos tenham essência econômica e estejam relacionados com a atividade contratual”.

Fonte: Associated Press.