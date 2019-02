Entregas da Embraer recuam 7% no 4º trimestre

São Paulo – O volume de entregas da Embraer no quarto trimestre recuou cerca de 7 por cento sobre o mesmo período de 2011, para 76 jatos, informou a fabricante brasileira nesta segunda-feira. A carteira de pedidos também mostrou recuo na comparação anual, caindo a 12,5 bilhões de dólares no fim de 2012.

A companhia entregou 23 jatos para o segmento comercial e 53 unidades executivas nos três últimos meses do ano passado, ante 32 jatos comerciais e 50 executivos no mesmo período de 2011.

Apesar do recuo, as entregas de outubro a dezembro quase dobraram em relação às 40 unidades despachadas no terceiro trimestre. Nesta comparação, a carteira de pedidos apresentou leve evolução de 0,8 por cento. No quarto trimestre de 2011, a carteira somava 15,4 bilhões de dólares.

Segundo a Embraer, a carteira de pedidos de 2012 inclui venda de 20 jatos (5 E175 e 15 E190) para “um cliente ainda não divulgado” e outros contratos da Embraer Defesa & Segurança.

Em todo o ano de 2012, a Embraer entregou 205 jatos, dos quais 106 comerciais e 99 executivos. Em 2011, as entregas somaram 204 unidades .

A carteira de pedidos firmes terminou o ano passado com 185 jatos a entregar e 1.093 pedidos.