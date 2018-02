Eni promete retornos maiores conforme resultados aumentam

Milão – A petroleira italiana Eni manteve nesta sexta-feira a promessa de retornos mais fortes para os acionistas depois que seu lucro mais do que duplicou no quarto trimestre e a produção atingiu um recorde.

Como as suas pares na indústria do petróleo, a estatal Eni se beneficiou dos preços mais altos do petróleo depois que preços baixos abalaram a indústria e levaram a profundas medidas de corte de custos nas companhias de energia.

A Eni disse que seu lucro líquido ajustado nos últimos três meses de 2017 foi de aproximadamente 980 milhões de euros, muito acima de um consenso de analistas provido pela companhia que previa cerca de 570 milhões de euros.

O chefe-executivo da Eni, Claudio Descalzi, disse que o grupo vê excelentes perspectivas de crescimento para todos os seus negócios. “Se as condições forem mais favoráveis, (Eni) estará em condições de criar mais valor substancial para os acionistas”, disse ele.

O grupo italiano, que atingiu sua máxima histórica de produção em dezembro com 1,92 milhão de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), disse que espera que sua produção aumente 3 por cento neste ano, puxada por suas operações no Egito, em Angola e na Indonésia.