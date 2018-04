São Paulo – A Engie Brasil Energia, controlada pela elétrica francesa Engie, teve lucro líquido de 489,3 milhões de reais no primeiro trimestre, alta de 8,6 por cento na comparação anual.

A empresa, líder em geração entre os investidores privados no setor de energia do país, teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 1,046 bilhão no período, alta de 18,2 por cento ante mesmo trimestre de 2017.