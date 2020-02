Engie aprova emissão de até R$ 500 milhões em debêntures

SÃO PAULO (Reuters) – O conselho de administração da elétrica Engie Brasil Energia aprovou emissão de debêntures no valor total de até 500 milhões de reais pela controlada Engie Transmissora de Energia Participações, segundo ata de reunião do colegiado divulgada pela companhia.

As debêntures, simples e não conversíveis em ações, terão prazo de vencimentos em nove meses a partir da emissão e juros remuneratórios correspondentes a 100% do DI + 0,67% ao ano, com pagamento de principais e juros apenas no vencimento.