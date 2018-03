Eneva compra fatia da Uniper em termelétrica por R$50 mi

São Paulo- A elétrica Eneva anunciou que celebrou contrato para a aquisição de 100 por cento das ações detidas pela Uniper Holding GmbH na termelétrica de Pecém II, no Ceará, por 50 milhões de reais, segundo fato relevante divulgado nesta segunda-feira.

Com o negócio, a Eneva passará a deter a totalidade da termelétrica, onde o grupo alemão Uniper detinha uma fatia de 50 por cento.

O contrato de compra e venda foi assinado no dia 9 de março e está sujeito à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e “determinadas condições suspensivas”, segundo a Eneva.

Com capacidade instalada de 365 megawatts, a termelétrica de Pecém II iniciou a operação comercial em 2013. A usina é movida a carvão mineral.

A Uniper reúne ativos de geração convencional da alemã E.On, e foi criada em meio a uma reestruturação da companhia. A empresa está em processo de aquisição pela elétrica finlandesa Fortum.

Além da fatia em Pecém agora vendida, a Uniper possui ainda uma fatia de 8,28 por cento na Eneva.

A participação dos alemães na companhia é fruto de uma fracassada parceria entre a E.On e a então MPX Energia, empresa de geração do milionário Eike Batista que posteriormente passou por dificuldades e ganhou novos sócios e mudou de nome para Eneva.

Os maiores acionistas da Eneva atualmente são BTG Pactual, com 33,73 por cento, e Cambuhy, veículo de investimentos dos Moreira Salles, com 25,73 por cento, além do Itaú Unibanco, com 7,88 por cento.