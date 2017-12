Energisa aprova participação em leilões de geração de energia

São Paulo – A elétrica Energisa teve aprovadas por seu Conselho de Administração condições para participação nos leilões para contratação de novas usinas de geração que o governo realiza nesta segunda e na quarta-feira, segundo ata de reunião do colegiado divulgada pela companhia.

O documento aponta que a participação nos chamados leilões “A-4” e “A-6” foi aprovada por unanimidade após apresentação realizada pela diretoria financeira da companhia.

Os conselheiros da Energisa também aprovaram na reunião, realizada em 14 de dezembro, as condições de participação no leilão de concessões de linhas de transmissão realizado pelo governo na semana passada. A empresa, no entanto, não arrematou empreendimentos na disputa.