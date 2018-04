Energisa: oferta por Eletropaulo está em linha com valor justo da empresa

O Grupo Energisa disse confiar que a sua oferta pública pelo controle acionário da Eletropaulo “está em linha com sua expectativa de valor justo da companhia”. A companhia apresentou na quinta-feira, 5, uma proposta de oferta pública pelas ações da Eletropaulo de R$ 19,38/ação. Os acionistas deverão decidir se aceitam a oferta até dia 7 de maio, data em que foi marcado o leilão.

Para o Grupo Energisa, só interessa a compra do controle acionário da companhia, ou seja, de, ao menos, 50% +1 ação. A aquisição da totalidade das ações ordinárias da Eletropaulo significa desembolso pela Energisa de cerca de R$ 3,2 bilhões, sem considerar taxas e comissões. Adicionalmente, como parte da oferta, a empresa se comprometeu ainda a fazer um aumento de capital na Eletropaulo no valor de, pelo menos, R$ 1 bilhão com o objetivo de melhorar a estrutura de capital da empresa.

No mercado, a expectativa é de que outros grupos de energia que também estavam interessados em adquirir a Eletropaulo também apresentem uma oferta, gerando uma competição pela distribuidora, uma das maiores do País em receita. A Energisa declarou, por meio de nota, que irá aguardar os desdobramentos da negociação.

O Grupo conta com nove distribuidoras de energia, em todas as regiões do País. As ações da companhia caíram nesta sexta-feira, 6, diante da perspectiva de que a empresa precisará emitir novas ações para fazer frente à aquisição. A Energisa destacou, porém, que está preparada para a operação e reiterou que já conta com linha de crédito assegurada pelo Banco Citibank.