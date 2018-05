Energisa: lucro liquido consolidado soma R$ 142,3 mi no 1º trimestre

São Paulo – A Energisa apresentou um lucro líquido consolidado de R$ 142,3 milhões no primeiro trimestre, um desempenho 8,7% superior ao do mesmo intervalo do ano passado.

O Ebitda somou R$ 722,4 milhões no primeiro trimestre, um expansão de 36%. Já o Ebitda ajustado consolidado totalizou R$ 783,3 milhões, crescimento de 35,7%.

A margem Ebitda ajustada com venda de ativos ficou em 19,7%, crescimento de 2,4 pontos porcentuais, enquanto desconsiderando a venda de ativos ficou em 21,3% (+2,5 p.p.).

A receita operacional líquida, sem receita de construção, atingiu R$ 3,435 bilhões, um incremento de 23,9%. O consumo nos mercado cativo e livre avançou 3,5%.

A dívida líquida consolidada totalizou R$ 8,141 bilhões, ante R$ 7,202 bilhões em dezembro de 2017. A relação entre a dívida líquida e o Ebitda ficou em 3,2 vezes, ante 3,0 vezes em dezembro de 2017

Os investimentos somaram R$ 351,5 milhões, ante R$ 432,7 milhões do primeiro trimestre do ano passado.