Energisa fecha acordo de investimento com Itaú Unibanco

São Paulo – O Conselho de Administração da Energisa aprovou um acordo de investimento com o Itaú Unibanco , regulando os termos e condições gerais para o ingresso do banco como acionista minoritário no quadro acionário de sociedade controlada pela companhia, denominada Energisa Participações, informou a elétrica em fato relevante nesta sexta-feira.

“Tendo em vista o interesse da companhia em capitalizar a Energisa Participações e aprimorar a estrutura societária do grupo, as partes realizaram… uma operação de aumento de capital mediante a emissão de novas ações ordinárias e preferenciais”, destacou a Energisa em relação ao acordo, acertado em 21 de dezembro.

Com a efetivação da operação, o Itaú Unibanco passará a ser titular da totalidade das ações preferenciais de emissão da Energisa Participações. A Energisa, por sua vez, será titular de 100 por cento das ações ordinárias de emissão da Energisa Participações, passando a deter aproximadamente 87,7 por cento de participação no seu capital total.

A Energisa Participações é uma sociedade de propósito específico que tem por objeto social a participação no capital de outras sociedades, quer como acionista ou sócia ou, ainda, em consórcios de empresas, explicou a elétrica.