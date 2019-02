Energisa avalia disputar leilões de transmissão, diz presidente

São Paulo – A holding Energisa, que controla 13 distribuidoras de eletricidade no Brasil, tem avaliado a possibilidade de entrar no setor de transmissão e poderá eventualmente disputar os próximos leilões de novos projetos no segmento, afirmou nesta quarta-feira o presidente do grupo, Ricardo Botelho.

Ele disse que a companhia chegou a avaliar esse setor no passado, mas os retornos eram menos atraentes. Caso o movimento seja concretizado, a ideia seria buscar linhas em torno de onde estão as concessões de distribuição da empresa.

“Seguimos avaliando agora, se as condições forem melhoradas ou se mantiverem no mesmo patamar. Sempre em ativos de transmissão que atendam a nosso mercado de distribuição. É uma possibilidade, sem nada concreto ainda, vamos avaliar, continuar avaliando”, disse o executivo, que participou de teleconferência com investidores.

Os executivos da Energisa também disseram que a holding ainda não decidiu se irá disputar o leilão de privatização da Celg-D, concessionária controlada pela Eletrobras, que está agendado para acontecer em 30 de novembro na BM&FBovespa, em São Paulo.