Enel São Paulo reverte prejuízo e lucra R$69 mi no 1° trimestre

São Paulo — A distribuidora de energia Enel Distribuição São Paulo (ex-Eletropaulo) reportou um lucro líquido de 69 milhões de reais no primeiro trimestre, revertendo prejuízo de 5,4 milhões no mesmo período do ano passado, informou a companhia em resultados divulgados na noite de quarta-feira.

A elétrica, controlada pela italiana Enel desde meados do ano passado, teve um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 399 milhões de reais, alta de 18,4 por cento na comparação anual.

A empresa, responsável pelo fornecimento na região metropolitana de São Paulo, com 7,24 milhões de unidades consumidoras, teve receita líquida de 3,46 bilhões de reais, alta de 8,3 por cento frente ao primeiro trimestre de 2018.

A Enel SP disse que registrou aumento de mercado de 4,4 por cento no trimestre, frente a um ano antes, com expansão de 5,3 por cento no mercado cativo, principalmente devido a maiores temperaturas, que elevam o consumo de energia.

A companhia destacou ainda que indicadores que medem duração e frequência nas interrupções no serviço (DEC e FEC) “registraram expressiva melhora”, com reduções de 18,2 por cento e 17,3 por cento ano a ano, respectivamente.

Com isso, o FEC ficou dentro dos patamares regulatórios globais definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para 2019. Já o DEC “foi impactado pelo grande volume de chuvas no verão de 2018/19”, afirmou a elétrica.