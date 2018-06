Enel prevê investir US$900 mi na Eletropaulo entre 2019 e 2021

São Paulo – O grupo italiano Enel prevê investir 900 milhões de dólares na distribuidora de energia Eletropaulo entre 2019 e 2021, após ter fechado nesta semana a aquisição do controle da companhia por 5,55 bilhões de reais, disseram executivos da elétrica europeia nesta terça-feira, em coletiva de imprensa sobre a transação.

“A Eletropaulo na nossa opinião não realizou todos os investimentos que precisava para manter o nível de qualidade do serviço, então com a aquisição temos um plano… que vai investir 900 milhões de dólares de 2019 a 2021 para melhorar a qualidade do serviço e melhorar a digitalização”, disse o presidente da Enel para o Brasil, Carlo Zorzoli.