Enel paga R$5,55 bi por 70% da Eletropaulo e fica com controle da empresa

São Paulo – A italiana Enel fechou a compra de mais de 70 por cento da distribuidora de energia paulista Eletropaulo, por cerca de 5,55 bilhões de reais, em um leilão realizado nesta segunda-feira pela bolsa B3, na qual apresentou uma oferta pública pela aquisição até da totalidade das ações da elétrica.

O negócio envolverá o pagamento pela Enel de 45,22 reais por ação da Eletropaulo, em um total de 122,79 milhões de papéis da companhia, que possui cerca de 167,3 milhões de ações em circulação.

A companhia italiana superou sua rival Iberdrola pela transação, que a tornará a líder no mercado brasileiro de distribuição de eletricidade, posição até então ocupada pela CPFL Energia, da chinesa State Grid.

A Neoenergia, controlada pela Iberdrola, ofereceu 39,53 reais por ação da Eletropaulo em sua proposta final pelo ativo, na semana passada.

A disputa pela compra da Eletropaulo teve início ainda em março, quando a companhia recebeu uma primeira proposta da Enel. Na época, os papéis da distribuidora eram negociados a cerca de 17 reais.

Posteriormente, a elétrica atraiu uma proposta da brasileira Energisa, de 19,38 reis por ação, e da Neoenergia, que entrou então em uma guerra de lances contra a Enel pelo negócio.

Antes do leilão, os maiores acionistas da Eletropaulo eram a norte-americana AES e o braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Com a compra do controle pela Enel, a Eletropaulo irá se somar às outras operações de distribuição de energia controladas pela empresa no país –no Rio de Janeiro, no Ceará e em Goiás.

A Enel também possui ativos de transmissão e de geração de energia no Brasil, com destaque para os negócios em fontes renováveis, como usinas eólicas e solares.