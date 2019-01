Enel abre plano de demissão voluntária na ex-Eletropaulo

São Paulo – A italiana Enel abriu um plano de demissão voluntária em sua subsidiária de distribuição de energia no Estado de São Paulo, a antiga Eletropaulo, adquirida pela companhia no primeiro semestre do ano passado.

O chamado Programa de Saída Voluntária (PSV) receberá adesões até 17 de janeiro e poderão aderir colaboradores com mais de oito anos de empresa ou com idade superior ou igual a 55 anos, segundo duas fontes familiarizadas com a empresa e um documento interno da Enel ao qual a Reuters teve acesso.

Uma das fontes disse que o universo de elegíveis ao plano na elétrica é de cerca de 3 mil empregados e que até o momento houve cerca de 180 adesões.

Em documento interno, a Enel disse aos colaboradores que a análise e aprovação das adesões ao programa “ficará a critério discricionário” da companhia, que poderá definir “seus critérios de escolha/validação” dos profissionais.

“As adesões serão limitadas ao orçamento disponível para o programa”, acrescentou a companhia no documento, sem comentar valores.

Em nota, a Enel confirmou ter lançado o programa de demissão voluntária em dezembro e que “aqueles que são elegíveis para este programa receberão benefícios adicionais além dos previstos por lei”.

A companhia oferece aos que aderirem ao plano direitos legais, como férias vencidas e folgas adquiridas, além de 40 por cento dos depósitos do FGTS e indenização de 50 por cento do salário base acrescido de adicional de periculosidade por ano de trabalho. O valor máximo será de 10 salários base a serem pagos juntamente com as verbas rescisórias.

Os pagamentos serão feitos em até 10 dais corridos após a rescisão e os empregados aceitos no programa ainda terão direito a seis meses de plano médico e odontológico e vale-refeição e alimentação.

A Enel fechou a compra do controle da Eletropaulo em junho do ano passado por 5,55 bilhões de reais, tendo posteriormente ainda ampliado a participação na companhia com novas compras de ações. A companhia alterou o nome da distribuidora para Enel Distribuição São Paulo em dezembro passado.