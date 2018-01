Empresas reduzem custos com utilização do software UAU

São Paulo – Com a projeção de retomada da economia é essencial rever e otimizar os custos, principalmente no mercado da construção civil.

Em 2017, a previsão ainda é de queda de 2,5%, conforme dados da Câmara Brasileira da Construção Civil (CBIC).

Mas o cenário para 2018 é muito promissor, principalmente pela previsão da queda da taxa Selic, que deve acumular redução de 7,5% até final de dezembro/2018.

Outro fator que deve favorecer o comportamento do segmento da construção civil é a retomada do investimento Público-Privado que tem previsão de disponibilizar R$ 11,7 bilhões ao setor.

Levando em consideração a quantidade de dados que são gerados diariamente pelas empresas no Brasil, existem medidas do governo que estão sendo implementadas com objetivo de coletar em uma única plataforma digital todas obrigações tributárias como: SPED , EFD-ICMS/IPI… Entre outros.

A Construtora Marka, que utiliza as soluções da Globaltec desde 2009 encontrou na empresa uma forma de se diferenciar no mercado com apoio da tecnologia.

“Um dos diferenciais do software UAU está na parte financeira e contábil. Trabalhamos em conjunto com a Globaltec fazendo a migração da contabilidade para dentro da construtora, graças aos recursos do sistema UAU. Isso foi possível e hoje podemos contar com informações confiáveis e o principal, tudo de forma prática e em tempo real”, ressaltou Juliano N. Graça, diretor Administrativo/Financeiro da Construtora Marka.

Segundo Juliano, os principais benefícios obtidos pela empresa ao utilizar o UAU foram: redução de mão de obra, ganho de tempo e custo com ações contábeis.

“A nossa relação sempre foi focada em ganha-ganha. Queremos soluções para nossas demandas, então temos que ter um bom canal de comunicação e uma boa relação com nosso fornecedor. E a Globaltec é parceira na melhoria interna de nossos processos”, explicou.

Vale destacar que o ERP UAU é atualizado conforme as exigências legais do setor para seus clientes. “A Globaltec continua empenhada em ajudar os clientes a alcançarem suas metas. Justamente por isso, foca em atender e compreender os clientes com auxílio da tecnologia”, explica, Marcelo Xavier, CEO da Globaltec.