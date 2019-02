Empresas italianas investem em fábrica de aço no Rio

Rio de Janeiro – Duas empresas italianas decidiram implantar uma fábrica de aços especiais para a construção de equipamentos de exploração submarina de petróleo e gás em Seropédica, no estado do Rio de Janeiro, informou nesta sexta-feira uma nota no site do governo estadual.

A nota afirma que as novas instalações, que estarão concluídas em 2015, serão construídas em parceria das empresas italianas Forgiatura Marcora e Fomec com a brasileira Gaia Partners.

A construção da fábrica terá investimento inicial de R$ 120 milhões e deve gerar 100 postos de trabalho e uma produção de 40 mil toneladas por ano deste tipo de aços.

De acordo com o texto, na opinião do secretário de Desenvolvimento Econômico do estado do Rio, Julio Bueno, o investimento “se enquadra nos esforços” do governo estadual “com foco no mercado subsea”.

“A instalação de uma forjaria adensa ainda mais a cadeia produtiva disponível para a indústria de óleo e gás”, disse Bueno.

O projeto chegou ao Rio graças à negociação da Companhia de Desenvolvimento Industrial (Codin) e se completará com a instalação de uma unidade de outro grupo estrangeiro no setor.