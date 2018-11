Empresas de Carlos Wizard vão investir R$ 1,6 bilhão nos próximos 5 anos

São Paulo – As empresas controladas pelo grupo Sforza, do empresário Carlos Wizard Martins, planejam investir 1,6 bilhão de reais nos próximos cinco anos, com a perspectiva de criar 45 mil empregos no país.

O mega investimento virá principalmente do segmento de alimentação. O grupo controla as operações brasileiras das redes KFC, Pizza Hut e Taco Bell. Juntas, as três cadeias pretendem investir 1,3 bilhão de reais até 2023. O plano é abrir mil novas unidades das três marcas, que têm hoje reunidas 250 lojas no país.

Já a rede Mundo Verde espera abrir 300 novas unidades no período de cinco anos, com investimento de 150 milhões de reais. Recentemente, o Mundo Verde comprou a plataforma de comércio eletrônico de produtos naturais Natue. Segundo o grupo Sforza, a rede pretende reforçar a estratégia de aquisições nos próximos anos.

Outra empresa do grupo, a Hub Fintech, que atua no setor de meios de pagamento, pretende investir 75 milhões de reais no desenvolvimento de novas soluções para o mercado.

Segundo o grupo, os planos de investimento refletem o otimismo do empresário em relação à retomada da economia, a partir das reformas previstas para o próximo ano.

Múltiplos negócios

O grupo Sforza passa por uma onda de aquisições. Em setembro, a empresa anunciou a aquisição de 22,5% da operação da Topper na Argentina, que pertence à Alpargatas. O valor da operação foi de 100 milhões de reais.

Em 2015, o grupo já havia adquirido 100% das operações da Topper no Brasil e todas as operações da Rainha por 48,7 milhões de reais e havia prometido comprar uma fatia da Topper no país vizinho.

A aquisição entrou para a lista de negócios fechados por Wizard nos últimos anos, depois que ele vendeu o Grupo Multi, dono da rede de escolas de idiomas que levava seu nome, para o grupo inglês Pearson por 2 bilhões de reais.

Entre seus está a rede Mundo Verde, a Ronaldo Academy de escolas de futebol e a Logbras, incorporadora especializada em parques logísticos e centros de distribuição. Foi por suas mãos que a rede mexicana de fast food Taco Bell chegou ao Brasil, em 2016, e ele já tem outras redes de fast food.

No meio de 2017, o empresário lançou a Aloha, empresa de venda direta de produtos cosméticos e óleos essenciais. Wizard investiu 10 milhões de reais no projeto e deve colocar mais 10 milhões nos próximos três anos.

A Aloha funciona pelo modelo de marketing multinível. Ou seja: o consultor ganha ao vender os produtos da marca e também ao indicar outras pessoas para fazerem parte da rede.

Em maio de 2017, o empresário retornou ao setor de educação. Por um investimento de 200 milhões de reais, adquiriu 35% da rede WiseUp, fundada por Flavio Augusto da Silva, que manteve os 65% restantes.

A rede foi fundada em 1995 por Flavio Augusto da Silva, vendida para a Abril Educação, hoje Somos Educação, por 1 bilhão de reais em 2013 e recomprada em 2015 por 390 milhões de reais.

Logo em seguida, a Wise Up anunciou a aquisição de outra escola de idiomas, a Number One. Com 45 anos, a Number One tem 25 mil alunos e 135 unidades, a maior parte em Minas Gerais, e 2 mil funcionários.

Depois de ter lançado a Taco Bell no Brasil, que internacionalmente é gerenciada pelo grupo Yum! Brands, o empresário abocanhou as duas outras marcas do grupo: Pizza Hut e KFC.