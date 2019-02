Empresas alugam imóveis construídos sob medida para suas operações

Muitas empresas não consideram a possibilidade de alugar um imóvel por imaginar que ele não vai atender às especificidades de seu negócio. Essa é uma realidade que vem mudando, graças ao modelo built to suit, em que empreendimentos são desenvolvidos e construídos sob medida para suprir as necessidades operacionais de clientes por meio de contratos de locação de longo prazo.

Na prática, uma empresa especialista no mercado imobiliário emprega conhecimento e capital próprios para a seleção, aquisição e construção do imóvel de acordo com a demanda e especificações do cliente, que posteriormente vai ocupá-lo.

A Bresco, empresa que é referência no setor de terceirização imobiliária, vem implementando soluções inovadoras e sustentáveis com bastante sucesso há mais de 12 anos. “Nosso objetivo é gerar as melhores soluções para nossos clientes, e a locação de imóveis sob medida faz muito mais sentido do ponto de vista operacional e financeiro do que ter a propriedade, pois permite o investimento do capital em sua atividade-fim, sem precisar dispender tempo e dinheiro e se arriscar em projetos imobiliários”, explica Maurício Geoffroy, diretor de desenvolvimento de negócios da Bresco. A empresa conta com diversos cases de sucesso com grandes corporações, como Natura, Azul Linhas Aéreas, BRF, John Deere, Benteler e Fiat Chrysler.

