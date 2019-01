Renner vai abrir três lojas na Argentina no segundo semestre

São Paulo – A empresa Lojas Renner anunciou um plano para inaugurar três lojas na Argentina no segundo semestre de 2019. As novas lojas no país vizinho darão sequência ao projeto de expansão internacional da Renner, que começou com a primeira loja inaugurada no Uruguai, em 2017.

“A chegada ao Uruguai foi importante para o ganho de experiência em operar no exterior e testar o modelo de negócio”, diz a companhia em comunicado ao mercado. “A operação apresenta resultados acima das expectativas, com ótima aceitação dos produtos pelos clientes locais”, conclui o texto.

A Renner afirma que a escolha da Argentina ocorreu em razão do tamanho do mercado, do ambiente competitivo favorável e em razão de oportunidades comerciais do Mercosul.

A proximidade com a região Sul do Brasil, onde estão localizados a sede administrativa e um dos centros de distribuição da Lojas Renner, também foi destacada.