Empresa japonesa vai começar a pagar empregados em bitcoin

Empresa japonesa vai começar a pagar empregados em bitcoinPor Redação LinkSão Paulo, 20 (AE) – Já pensou em receber seu salário em Bitcoin, a sensação do momento?

Pois é o que pode começar a acontecer com os funcionários de uma empresa japonesa. A partir de fevereiro, os 4 mil funcionários do grupo de internet japonês GMO Internet, que opera serviços financeiros, publicidade e infraestrutura de rede na Ásia, poderão receber até US$ 890 de seu salário na criptomoeda – o resto do salário, porém deverá ser pago em ienes.

“Os empregados poderão receber em bitcoin se quiserem”, disse a porta-voz da empresa, Harumi Ishii. “Esperamos melhorar nossa familiaridade com as moedas virtuais usando-as de fato.

“Em maio, a GMO Internet começou a operar uma bolsa de câmbio de Bitcoin, e deve iniciar a mineração da moeda virtual em janeiro de 2018, ganhando o direito de receber mais criptomoedas ao ajudar a calcular as transações da moeda.

Nos últimos meses, o preço do bitcoin se multiplicou diversas vezes, saltando para cerca de US$ 17 mil na semana passada.