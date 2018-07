Empresa de contas de pagamentos WEX fecha parceria com Visa

SÃO PAULO – A empresa de contas de pagamentos WEX fechou parceria com a bandeira de cartões Visa no Brasil, em um desdobramento da entrada em vigor no país da lei que permite que trabalhadores recebam salário em contas não bancárias.

“A portabilidade para pagamento de salário mais do que triplica o nosso público potencial no país”, disse à Reuters o presidente da WEX na América Latina, José Roberto Kracochansky.

Desde que chegou ao Brasil em 2012, por meio da compra da Unik, uma instituição financeira não bancária, a norte-americana WEX tem operado unicamente com a MasterCard com um cartão que permite antecipar parte do salário a empregados de empresas privadas. Atualmente, a base é de 1,5 milhão de cartões.

No caso da parceria com a Visa, as empresas poderão pagar seus empregados numa conta da WEX, que pode ser movimentada do cartão, em vez de terem que abrir uma conta salário em um banco comercial, possibilidade que foi aberta pela portabilidade de contas salário, que entrou em vigor no início de julho.

Para Kracochansky, a portabilidade é bastante atrativa para empresas médias e pequenas, que passam a poder economizar com tarifas pagas a bancos tanto para a manutenção das contas de salário como com as taxas por transação.

“Com isso, o nosso público potencial sobe de cerca de 6 milhões para cerca de 20 milhões de pessoas no país”, disse.

Além de utilizado para pagar compras, o cartão pode ser usado para saques na rede de terminais Banco 24Horas, e também pode ser usado para antecipar até 30 por cento do salário, como já acontece na parceria com a MasterCard.

A parceria da WEX acompanha a movimentação de outras instituições financeiras não bancárias, que vêm ampliando a oferta de serviços na esteira de medidas regulatórias tomadas pelo Banco Central com vistas a ampliar a concorrência.

O Nubank, que surgiu como emissora de cartões de crédito, anunciou em outubro passado a entrada no mercado de contas de pagamentos. Outras instituições de menor porte, como o Banco Original e o Banco Inter também têm indicado planos de operar com contas de pagamentos.