Embraer tem prejuízo líquido de R$40,1 mi no 1º trimestre

São Paulo – A Embraer teve um prejuízo líquido de 40,1 milhões de reais no primeiro trimestre, ante lucro de 168,5 milhões de reais no mesmo período do ano passado, informou nesta manhã a fabricante de aeronaves.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou 292,9 milhões de reais entre janeiro e março, ante 354 milhões de reais nos três primeiros meses de 2017.

A companhia entregou 14 jatos comerciais e 11 executivos no período, encerrando o primeiro trimestre com uma carteira de pedidos firmes de 19,5 bilhões de dólares, segundo material de divulgação do balanço.

Todas as estimativas financeiras e de entregas para 2018 foram mantidas, informou a Embraer.