Embraer reitera que não há garantia de combinação de negócios

São Paulo – A Embraer reiterou, em esclarecimento a notícias publicadas na imprensa, que não há garantia de que a pretendida combinação de negócios com a norte-americana Boeing venha a se concretizar e “tampouco é possível definir que estrutura ou desenho”, ainda que preliminarmente, virá a ser adotada. Recentemente, o noticiário local sobre as conversas informava que as duas empresas estariam discutindo um novo modelo de negócios.

Como informado em 21 de dezembro, a Embraer e a Boeing têm desenvolvido entendimentos preliminares na busca por uma estrutura de combinação de negócios que atenda o interesse comum de ambas e de seus acionistas, “respeitado, no caso específico da Embraer, as restrições legais e estatutárias, bem como o interesse da segurança nacional”.

Segundo comunicado, as duas companhias e o governo brasileiro têm buscado se aprofundar na questão, registrando a Embraer o enfoque construtivo que vem adotando o governo brasileiro.

A Embraer informou ainda que adota, de acordo com as melhores práticas de governança corporativa, o procedimento de verificar imediatamente junto a seus administradores que tenham conhecimento dos fatos em cada caso.