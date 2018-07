Embraer recebe pedido de 25 aviões E175 para a United Airlines

A companhia aérea norte-americana United Airlines fez um pedido firme para 25 jatos E175 da Embraer, no valor de 1,1 bilhão de dólares com base no preço atual de lista, informaram as empresas nesta segunda-feira.

A encomenda, anunciada durante a Farnborough Airshow na Inglaterra, será incluída na carteira de pedidos da Embraer do terceiro trimestre deste ano e o início das entregas está previsto para o segundo trimestre de 2019, disse a empresa brasileira em comunicado ao mercado. Os jatos serão configurados com 70 assentos.

“É com entusiasmo que vemos a United adicionar 25 jatos Embraer à frota existente de quase 400 aeronaves das famílias de E-Jets e ERJ que operam na malha aérea da United Express”, disse Charlie Hillis, Diretor de Marketing e Vendas da Embraer Aviação Comercial para a América do Norte, em comunicado.

A United Airlines também encomendou quatro novos aviões 787-9 da Boeing.