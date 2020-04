Embraer pode ser negociada com outra empresa, diz Bolsonaro

O presidenteafirmou nesta segunda-feira que o Brasil pode negociar a venda dapara outra empresa, após a americana Boeing desistir da compra. Bolsonaro ressaltou que a decisão é sua porque o governo federal tem a chamada golden share, uma ação de classe especial.

“Estamos avaliando. Tem golden share, é minha, eu que assino. Se o negócio realmente for desfeito, talvez recomece uma nova negociação com outra empresa”, disse Bolsonaro, na saída do Palácio da Alvorada.