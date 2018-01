Embraer marca Assembleia Geral Ordinária para o dia 12 de abril

São Paulo – A Embraer informou nesta quinta-feira, 4, em comunicado, que fará sua Assembleia Geral Ordinária no dia 12 de abril de 2018.

A empresa negocia uma parceria com a Boeing, mas informou na quarta-feira, 3, que não possui, neste momento, elementos para manifestar-se sobre as atuais intenções da empresa americana, bem como sobre a estrutura que uma potencial combinação de negócios entre as duas sociedades poderia concretamente vir a adotar.

A companhia afirmou que as notícias divulgadas na imprensa em relação a atuação de sua área militar não correspondem a nenhuma estrutura específica que tenha sido definida até o momento.

“Eventual combinação de negócios com a Boeing deve preservar, antes de mais nada, os interesses estratégicos da segurança nacional e respeitar incondicionalmente as restrições decorrentes da ação de classe especial (golden share) constantes do estatuto social da companhia, de titularidade do governo brasileiro”, disse em comunicado.