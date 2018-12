Embraer fecha venda de três jatos E190 para NAC por US$ 156 milhões

Fabiana Holtz, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A Embraer assinou nesta terça-feira, 4, com a Nordic Aviation Capital (NAC) um pedido firme para três jatos E190, por 156 milhões de dólares com base nos preços de lista. A encomenda será incluída na carteira de pedidos (backlog) da fabricante de aviões brasileira do quarto trimestre de 2018.

Em comunicado, a empresa destaca que o negócio havia sido anunciado em julho, no Farnborough Airshow, como uma carta de intenção.

Essas novas aeronaves vão se juntar aos 155 E-Jets que atualmente pertencem à NAC, que é líder global no segmento de leasing de aeronaves regionais.