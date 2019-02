Embraer faz parceria para venda de jatos no México

São Paulo – A Embraer anunciou nesta segunda-feira em São Paulo um acordo para comercializar seus jatos executivos com a provedora de serviços de aviação Across no México.

Com esta aliança, a Across se transformará na representante autorizada da frota de aviões executivos da Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) no mercado mexicano, informou a firma sul-americana em comunicado.

O contrato faz parte do processo de crescimento iniciado pela Embraer, terceira fabricante mundial de aviões comerciais, que alcançou em 2015 seu melhor resultado em vendas dos últimos cinco anos ao entregar 120 aeronaves.

De acordo com dados da feira “Labace 2015”, o evento regional mais importante do setor, México e Brasil constituem os dois principais mercados globais de aviação executiva, atrás dos Estados Unidos.

O comércio geral entre ambos países, além disso, chegou a quase US$ 10 bilhões em 2012, mas desde então foi se reduzindo gradualmente até fechar o ano passado em US$ 7.966 bilhões.

Para tentar fortalecer os laços comerciais e industriais entre as duas maiores economias da América Latina, o chanceler brasileiro Mauro Vieira iniciou hoje uma visita de dois dias ao México acompanhado pelo ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Armando Monteiro.

Um encontro de caráter econômico no qual serão revisados todos os assuntos de interesse entre ambos países, com ênfase na busca de uma maior integração econômica, comercial e industrial.