Embraer quer consolidar encomendas de Farnborough em 2018

São Paulo- A Embraer espera converter em pedidos firmes grande parte das cartas de intenção de compra de aviões da empresa assinadas durante a feira britânica de aviação de Farnborough, afirmou o vice-presidente financeiro da empresa, Nelson Salgado, nesta terça-feira.

Segundo o executivo, essa conversão em pedidos firmes deverá elevar a carteira de pedidos até o final deste ano.

Salgado afirmou ainda que a Embraer está “avançando bastante” na elaboração dos contratos definitivos para venda do controle de sua divisão de jatos comerciais para a norte-americana Boeing. A empresa assinou memorando de entendimento com a Boeing no início deste mês.