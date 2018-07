Embraer entrega 28 jatos comerciais e 20 executivos no 2º trimestre

São Paulo – A Embraer entregou 28 jatos para o mercado de aviação comercial nos Estados Unidos, Europa e Ásia Pacifico no segundo trimestre. O desempenho representa o dobro do informado no primeiro trimestre. No segmento de aviação executiva foram entregues 20 unidades entre abril e junho, sendo 15 jatos leves e cinco jatos grandes. A performance é 45% superior ao informado nos primeiros três meses do ano, quando foram entregues 11 unidades, sendo oito jatos leves e três jatos grandes.

No acumulado do ano, a fabricante de aviões brasileira entregou 42 jatos comerciais e 31 unidades no segmento de aviação executiva, sendo 23 jatos leves e 8 jatos grandes. Em 30 de junho, a carteira de pedidos firmes a entregar (backlog) da companhia totalizava US$ 17,4 bilhões.

Segundo comunicado da fabricante brasileira de aviões, sua carteira de pedidos somava 1.802 aeronaves ao final de junho, sendo 1.442 entregas e 360 pedidos firmes a entregar. A carteira também registra outras 452 opções. O maior número de pedidos firmes é pelo E175, são 622 unidades. Em segundo aparece o E190, com 587 unidades, seguido pelo E170, com 191 unidades.

Destaque do trimestre, durante o Farnborough Airshow, na Inglaterra, a Embraer também anunciou pedidos firmes de 25 jatos E175 para a norte-americana United Airlines, e de 10 jatos E195-E2 para a Wataniya Airways, do Kuwait, que serão incluídos no backlog do terceiro trimestre. Os outros anúncios feitos nesta semana no airshow, incluindo o da Republic Airways, devem ser incorporados no backlog até o fim de 2018, acrescentou a companhia em comunicado ao mercado.