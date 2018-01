Embraer entrega 210 jatos em 2017

São Paulo – A Embraer entregou um total de 210 jatos em 2017, sendo 101 comerciais e 109 executivos, e fechou o ano com uma carteira de pedidos firmes de 18,3 bilhões de dólares, informou a empresa em comunicado nesta terça-feira.

No ano foram entregues 72 jatos executivos leves e 37 grandes. No último trimestre do ano, a Embraer entregou 23 jatos comerciais e 50 executivos, sendo 32 leves e 18 grandes.

“O volume de entregas ficou dentro da estimativa estabelecida para o ano que era de 97 a 102 jatos comerciais, de 70 a 80 jatos executivos leves e de 35 a 45 jatos executivos grandes”, disse a empresa.