São Paulo — A Embraer informou nesta quinta-feira que entregou 44 aviões no terceiro trimestre ante 39 despachados a clientes no mesmo período de 2018.

A companhia, que está tendo o controle de sua divisão de jatos comerciais comprado pela norte-americana Boeing, afirmou ainda que a carteira de pedidos ao final de setembro somava 16,2 bilhões de dólares ante 16,9 bilhões no fim de junho.

Do total entregue no terceiro trimestre, 17 aviões foram do segmento comercial e 27 foram jatos executivos.