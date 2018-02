Embraer e Boeing podem ter chegado a acordo para nova empresa

São Paulo – A Embraer e a Boeing podem ter chegado a um acordo sobre a parceria e proposta de fusão entre as duas empresas.

De acordo com a coluna da jornalista Miriam Leitão, no site O Globo, a Embraer aceitou a proposta da americana para a criação de uma terceira empresa, que ficaria encarregada da operação comercial.

A nova companhia, segundo a coluna, não inclui a parte militar do negócio, que era motivo de entrave nas conversas entre as fabricantes de aeronaves.

As conversas sobre uma possível fusão entre as duas empresas foram divulgadas pela primeira vez em dezembro do ano passado. O negócio poderia ser fechado por até 6 bilhões de dólares.

A aquisição da brasileira transformaria a americana em uma gigante global de aviação, com forte atuação nos segmentos de longa distância e na aviação regional, e capaz de competir com as concorrentes Airbus e Bombardier, que se uniram em outubro do ano passado.

No fim de janeiro, o executivo-chefe da Boeing, Dennis Muilenburg, disse que continua em “conversas ativas” com a Embraer.

A Boeing busca apoio do governo brasileiro para fechar o negócio, mas o presidente Michel Temer assegurou que o controle da Embraer continuará com o poder público federal, por causa de sua simbologia para o país. O governo possui uma golden share da brasileira desde a sua privatização.

Para resolver o entrave, a Boeing poderia apresentar uma nova proposta ao governo brasileiro para consolidar a parceria entre as duas empresas, de acordo com notícia veiculada ontem, 1, pelo Correio Braziliense. A nova proposta defenderia a manutenção da golden share, ação especial da União com direito a veto, na divisão da defesa.

Em nota divulgada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Embraer afirmou que, nas conversas com o “grupo de trabalho, do qual o Governo participa, vem sendo ventiladas formas para eventual combinação de negócios, já informada no Fato Relevante divulgado em 21.12.2017, sem que nenhuma delas constitua efetivamente oferta ou proposta para concretização do negócio, mas tão somente um arcabouço de discussão com vistas a orientar os entendimentos.”

No entanto, ainda “não há definição sobre a estrutura de uma potencial combinação de negócios e sobre os valores que a mesma poderia envolver”, diz a empresa.

