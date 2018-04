Embraer diz que mantém discussão com Boeing, mas ainda sem acordo

São Paulo – A Embraer informou nesta quarta-feira que mantém discussões com a norte-americana Boeing para combinação de negócios das duas empresas, mas que um acordo ainda não foi alcançado.

A empresa divulgou comunicado nesta quinta-feira respondendo a questionamento da Comissão de Valores Mobiliários sobre reportagens publicadas pela imprensa sobre a possibilidade de um acordo poder ser concluído já na próxima semana.

Segundo a Embraer, entre as possibilidades de combinação de negócios está a criação de uma empresa separada na área de aviação comercial, “deixando por outro lado separadas as demais atividades notadamente aquelas vinculadas à área de defesa e, possivelmente, também a área de aviação executiva, que permaneceriam exclusivamente com a Embraer”.

Mais cedo, fontes afirmaram à Reuters que detalhes importantes da combinação das empresas ainda não foram acertados e que um acordo não deverá ser alcançado no curto prazo.