Embraer indica Francisco Gomes Neto a CEO da companhia

São Paulo — A Embraer anunciou que Francisco Gomes Neto, atual presidente da Marcopolo, será indicado para ocupar o cargo de CEO e presidente da fabricante de aviões na primeira reunião do Conselho de Administração da empresa, que ocorrerá após a Assembleia Geral Ordinária marcada para 22 de abril.

Em comunicado ao mercado nesta terça-feira, 9, a Embraer disse que Gomes Neto é graduado em Engenharia Elétrica com especialização em Administração de Empresas e MBA em Controladoria e Finanças. Nos últimos três anos, atuou como CEO do Grupo Marcopolo, no qual liderou o processo de transformação da companhia, gerando forte crescimento de vendas e valor de mercado do negócio.