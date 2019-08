Embraer assina contrato com a SkyWest para 7 jatos E175

A Embraer informou nesta quarta-feira que assinou contrato com a SkyWest, Inc. para um pedido firme de sete jatos E175 configurados para 70 assentos, no valor de 340 milhões de dólares, com base nos atuais preços de lista da companhia.

De acordo com o comunicado da fabricante brasileira de aviões, a encomenda já havia sido incluída na carteira de pedidos (backlog) da Embraer do segundo trimestre de 2019 como “cliente não divulgado”.

As entregas estão previstas para começar no quarto trimestre deste ano, segundo a Embraer. E a SkyWest irá operar os aviões para a Delta.