Embraer anuncia seis novos pedidos, que somam US$ 374 milhões

São Paulo – A Embraer anunciou neste domingo, 17, no Dubai Airshow 2019, que recebeu seis pedidos firmes de jatos. Um dos acordos é com a Air Peace, maior companhia aérea da Nigéria e da África ocidental, para três jatos E195-E2. A aérea já havia encomendado 10 aviões do mesmo modelo em abril.

Os outros três pedidos foram de aeronaves E190 e feitos pela CIAF Leasing, sediada no Cairo. Ao todo, os novos pedidos somam US$ 374 milhões, de acordo com a Embraer.

Com o novo pedido, a Air Peace tem 13 encomendas dos jatos E195-E2, com 17 direitos de compra para o mesmo modelo. A previsão é de que a primeira entrega aconteça no segundo trimestre de 2020. Os jatos serão configurados para 124 assentos.

A Air Peace opera mais de 20 rotas locais, regionais e internacionais, bem como seis jatos ERJ145 da Embraer por meio da subsidiária Air Peace Hopper desde o ano passado, em rotas curtas.

A CIAF Leasing, por sua vez, possui três jatos E170, dois deles arrendados pela Jasmin Airways e um pela Air Cairo. Além disso, a companhia deve receber dois E195 em meados de novembro, de acordo com a Embraer. As três aeronaves, cujo pedido firme foi anunciado neste domingo, serão entregues no quarto trimestre do ano que vem. A fabricante não deu detalhes sobre a configuração interna dos modelos.

Os pedidos da Air Peace estão avaliados em US$ 212,6 milhões, enquanto que os da CIAF chegam a US$ 164,1 milhões. Ambos serão adicionados à carteira de pedidos (backlog) da Embraer do quarto trimestre de 2019.