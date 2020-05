Em meio à pandemia, lucro da Disney cai 91% no primeiro trimestre

A gigante do entretenimento Walt Disney Co. informou nesta terça-feira (5) que a pandemia do novo coronavírus terá um impacto de 1,4 bilhão de dólares na empresa no trimestre atual, devido ao fechamento de seus parques de diversões e outras operações.

A gigante da mídia disse que seus lucros caíram 91%, a 475 milhões de dólares no período terminado em 28 de março, em meio aos efeitos da pandemia e um forte investimento em seu novo serviço de meios de comunicação por streaming Disney+.

A receita total da companhia aumentou 21%, o equivalente a 18 bilhões de dólares, com forte crescimento, mostrado nas operações de seus meios de comunicação.

“Enquanto a pandemia da COVID-19 tem tido um impacto financeiro apreciável nos resultados dos nossos negócios, estamos confiantes em nossa capacidade de resistir a esta interrupção e sair dela com uma posição forte”, disse Bob Chapek, nomeado diretor-executivo no começo deste ano.