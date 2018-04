Conheça o novo escritório descolado do iFood em Campinas

1/10 (iFood/Divulgação)

São Paulo - Maior aplicativo de delivery do Brasil, o iFood acaba de reformar seu escritório em Campinas. Mais aberto, amplo e arborizado, o local favorece a integração entre as equipes e com a comunidade ao entorno.

A história do aplicativo começou há mais de 20 anos. O serviço surgiu como um delivery pelo telefone, para inovar além da tradicional dobradinha pizza-sanduíche. A Disk Cook, primeiro nome da empresa, funcionava como uma central telefônica.

Tornou-se o iFood que conhecemos, com pedidos pela internet, apenas em 2011. De lá para cá, muita coisa mudou. A empresa recebeu investimentos e passou a fazer parte do grupo Movile, que também tem participações em empresas de entregas, a Rapiddo, e de conteúdo, com a Playkids e a Wavy.

O iFood também cresceu muito nos últimos anos e hoje já recebe 150 mil pedidos por dia, com cerca de 4 milhões de pedidos todos os meses, entregues por 15 mil restaurantes espalhados em 4 países. A empresa fechou o ano de 2017 com quase 500 milhões de reais em receita, um crescimento de 188% em relação a 2016.

Para ter espaço para o crescimento veloz, também precisou expandir seu escritório em Campinas. Veja nas imagens a seguir por dentro do novo espaço da companhia.