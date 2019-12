Em 58 dias, investidores aportam 1,5 milhão em negócios de impacto

São Paulo — A Sitawi Finanças do Bem, organização sem fins lucrativos de soluções financeiras para impacto social, captou 1,5 milhão de reais em menos de dois meses do lançamento da primeira rodada de captação de recursos da plataforma.

Para os 159 investidores o retorno é de 1% ao mês. Cerca de 67% dos investidores desembolsaram até 5 mil reais e o maior investimento foi de 100 mil reais. Dentro de até 24 meses, eles receberão de volta todo o capital que emprestaram, acrescido dos juros.

“A SITAWI sempre forneceu muitas informações. Tive acesso a históricos dos projetos, análises de risco, planejamento para uso do investimento, além de um detalhamento de como as iniciativas estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU”, diz o investidor Heiko Hosomi Spitzeck, professor da Fundação Dom Cabral.

Entre o perfil dos participantes da primeira rodada, 62% são homens, 13% tem entre 20 e 30 anos, 38% tem entre 30 e 40 anos, 28% tem entre 40 e 50 anos e 21% tem mais de 50 anos.

As instituições beneficiadas foram a Coopsertão (BA), uma cooperativa que fortalece a agricultura local com a produção de polpas de frutas; a Orgânicos In Box (RJ), um e-commerce de produtos orgânicos; a Inteceleri (PA), edtech especializada no ensino de matemática utilizando realidade virtual; Stattus4 (SP), que desenvolve sensores para detectar vazamentos de água e gás; e a UpSaúde (RN), um aplicativo de inteligência de dados que busca melhorar a comunicação na saúde pública. A plataforma atingiu as metas de captação em 58 dias, tempo menor que o prazo previsto.

Os projetos foram selecionados por meio de inscrição da plataforma da Sitawi ou parceria com outros atores da cadeia. E os aportes puderam ser feitos com 1 mil reais ou mais.

A segunda rodada da Plataforma de Empréstimo Coletivo da SITAWI será lançada no primeiro semestre de 2020 e focará em projetos voltados à conservação da Amazônia. Entre os apoiadores e coinvestidores estarão a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), o Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) e o Instituto Humanize.

“A SITAWI possui experiência com iniciativas amazônicas, como o investimento no Programa de Aceleração da Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA), do qual também realizamos a análise técnica dos projetos participantes em 2018 e 2019”, conta Leonardo Letelier, fundador da SITAWI Finanças do Bem.