Elon Musk vende US$10 mi em lança-chamas em 4 dias

Alguns tuítes e quatro dias depois, o bilionário do Vale do Silício, Elon Musk, encerrou os pedidos para o seu mais recente produto, depois de vender 20 mil lança-chamas ao preço de 500 dólares a unidade.

“Garantido para animar qualquer festa!” foi o lema de Musk para uma venda que arrecadou 10 milhões de dólares para sua empresa de túneis de alta velocidade, a The Boring Company.

O presidente-executivo da montadora de veículos elétricos Tesla e da empresa de foguetes SpaceX já havia vendido mais de 50 mil chapéus da Boring Company de forma semelhante.

O esquema de arrecadação de fundos improvisado acontece em um momento em que os analistas financeiros e os investidores da Tesla estão se perguntando se Musk terá que buscar mais bilhões em financiamento para a montadora, pois luta para cumprir as metas de produção.

Flamethrowers sold out — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2018

“Quando o apocalipse zumbi acontece, você ficará feliz por ter comprado um lança-chamas”, ele tuitou no último sábado. “Funciona contra hordas de mortos-vivos ou seu dinheiro de volta!”

Cada lança-chamas, disse ele na quinta-feira, será acompanhado de um extintor de incêndio e os compradores precisam concordar com certas condições antes de receberem o dispositivo no segundo trimestre do ano.