Elon Musk tenta religar fábrica da Tesla na Califórnia

Se depender do bilionário Elon Musk, principal acionista da fabricante de carros elétricos Tesla, as operações na montadora serão retomadas em breve. No último fim de semana, segundo revelou a agência de notícias Bloomberg, operários das áreas de estamparia e pintura da fábrica na cidade de Fremont, na Califórnia, receberam mensagens por email de seus supervisores pedindo que retornem ao serviço nesta quarta-feira, 29. O plano da Tesla é retomar a produção na próxima segunda-feira, 4 de maio, quando iria se encerrar o período de quarentena decretado pelo governo local para combater a pandemia do novo coronavírus.

Há dúvidas se Musk vai levar adiante seu plano de religar a fábrica da Tesla, uma vez que as autoridades sanitárias do condado de Alameda, onde fica a unidade industrial, anunciaram na segunda-feira que pretendem estender a quarentena na região até o fim de maio. O fechamento de todos negócios não essenciais na área foi decretado no dia 16 de março. Mesmo assim, a Tesla desafiou a proibição das autoridades sanitárias e manteve a fábrica funcionando por quase uma semana. Fechou a unidade no dia 23 de março e, desde então, vem tentando convencer o governo local que sua atividade é essencial e deve ser liberada.

Com quase 40 milhões de habitantes, a Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos e foi o primeiro no país a decretar quarentena para evitar a propagação do coronavírus. As medidas de isolamento têm surtido efeito. Até ontem, a Califórnia tinha 1.815 mortos por covid-19, ou cinco óbitos por 100.000 habitantes. Em Nova York, são 91 óbitos por 100.000 moradores.

A Tesla emprega cerca de 10.000 pessoas na fábrica de Fremont, além de outras 10.000 na região da Baía de San Francisco, espalhadas entre a sede da empresa em Palo Alto e diversos escritórios e lojas. A fábrica de Fremont é a única da Tesla que produz carros elétricos nos Estados Unidos. Estima-se que a montadora esteja perdendo 300 milhões de dólares a cada semana que deixa de produzir nessa fábrica. A situação só não é mais crítica porque a unidade industrial da Tesla em Xangai, na China, voltou a produzir em 10 de fevereiro.

Nesta quinta-feira, a Tesla divulga os resultados financeiros do primeiro trimestre. Os analistas estimam que a Tesla tenha faturado 6,1 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2020, ante 7 bilhões de dólares no último trimestre de 2019. No início de abril, a Tesla anunciou que a venda de veículos entre janeiro e março deste ano (88.400 unidades) foi o seu melhor desempenho já registrado no primeiro trimestre, mas 20% abaixo das vendas realizadas no quarto trimestre do ano passado (112.000 unidades).

Como montadoras tradicionais, a Tesla deve ser impactada por uma combinação entre as fábricas paradas, economia em recessão e desemprego. A empresa de inteligência de mercado IHS Markit calcula que as vendas de carro no mundo cairão 22% em 2020, para 70,3 milhões de unidades.