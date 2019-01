Elon Musk diz que sua vida não é tão incrível quanto parece ser

São Paulo – Elon Musk, bilionário dono da Telsa, Solar City e SpaceX, falou sobre sua saúde mental e como lida com estresse em sua conta no Twitter.

Tudo começou quando um usuário perguntou a ele sobre sua vida. “Seguir @elonmusk no Instagram mostra uma vida incrível. Eu me pergunto se os altos e baixos que ele passou fazem a vida mais agradável”.

De fato, as fotos da rede social do bilionário são de causar inveja. Carros esportivos da Tesla, vídeos de lançamentos de foguetes e cenas de uma vida luxuosa parecem mostrar um cotidiano fantástico.

Além disso, a montadora de carros elétricos acabou de lançar o Model 3, modelo mais acessível e importante da Tesla, por a partir de 35.000 dólares. 30 pessoas já receberam o veículo, em um evento na fábrica da montadora na Califórnia.

No entanto, ele respondeu que sua vida não é tão bela quanto parece. “A realidade é feita de altos incríveis, baixos terríveis e um estresse implacável. Não acho que as pessoas queiram ouvir sobre os últimos dois”, disse.

The reality is great highs, terrible lows and unrelenting stress. Don’t think people want to hear about the last two. — Elon Musk (@elonmusk) 30 de julho de 2017

Outro usuário discordou e afirmou que muitos fundadores e empresários gostariam de ouvir sobre os momentos ruins de Musk e como ele lida com eles.

Musk admitiu que talvez existam maneiras melhores de enfrentar as dificuldades, mas ele apenas aguenta a dor e se certifica que se importa com o que está fazendo.

I’m sure there are better answers than what I do, which is just take the pain and make sure you really care about what you’re doing — Elon Musk (@elonmusk) 30 de julho de 2017

Ele ainda afirmou ser bipolar, ainda que não diagnosticado, e que sua saúde mental é relacionada às muitas responsabilidades que ele tem como fundador e presidente de três grandes companhias.

Yeah — Elon Musk (@elonmusk) 30 de julho de 2017

Maybe not medically tho. Dunno. Bad feelings correlate to bad events, so maybe real problem is getting carried away in what I sign up for. — Elon Musk (@elonmusk) 30 de julho de 2017

Algumas dessas dificuldades são relacionadas à produção do Tesla 3. Com mais de meio milhão de encomendas do Model 3, a fábrica irá passar por um “inferno” nos próximos meses, disse ele para acompanhar os pedidos. Alguns compradores só irão receber o carro no final do ano que vem.