Elon Musk agora tem uma chefe na Tesla

São Paulo – A Tesla escolheu a nova presidente de seu conselho de administração, depois que o fundador da fabricante de carros elétricos Elon Musk foi obrigado a deixar o cargo. Musk será substituído por Robyn Denholm, que vem da empresa de telecomunicações australiana Telstra.

Denholm já é membro do conselho de administração da Tesla e precisará esperar o prazo de seis meses para se dedicar totalmente à nova função, devido a um acordo de aviso prévio com a Telstra. Nesse período, Elon Musk vai “dar todo o suporte que ela necessite em seu papel como presidente”, disse a Tesla em comunicado. Elon Musk permanece como CEO da companhia.

O empresário concordou em deixar a presidência do conselho de administração da Tesla e pagar uma multa de 20 milhões de dólares num acordo com o regulador norte-americano de valores mobiliários, a Securities and Exchange Commission (SEC), para encerrar um processo de fraude relacionado a publicações do executivo no Twitter.

A SEC processou Musk ao considerar que sua série de mensagens no Twitter do dia 7 de agosto foi um ato fraudulento que inflou temporariamente o valor das ações. Nas mensagens, Musk comunicava sua intenção de tirar a Tesla da bolsa, graças à existência de investidores que pagariam US$ 420 por título aos acionistas da companhia.

A indicação de Denholm, uma executiva com larga experiência em finanças corporativas vem em um momento delicado para a Tesla, que enfrenta forte pressão dos acionistas para se tornar uma empresa de resultados consistentes.

Em comunicado, Denholm afirmou que acredita na missão da empresa e espera “ajudar Elon Musk e a equipe da Tesla a conseguirem lucratividade sustentável e gerar valor aos acionistas no longo prazo”.