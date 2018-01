Elon Musk agora tem um novo produto: um lança-chamas

São Paulo – Depois dos carros elétricos e dos foguetes, o multibilionário Elon Musk tem um novo produto: um lança-chamas.

Lançado neste fim de semana pela empresa de túneis de Musk (batizada de The Boring Company, A Empresa Chata, em inglês), o item já teve 10 mil unidades encomendadas, segundo o próprio Musk divulgou via Twitter.

Como cada unidade é vendida a 500 dólares, o empresário já levantou 5 milhões de dólares com esse brinquedo perigoso. Em sua defesa, Musk promete vender junto com o lança-chamas um extintor de incêndio, por 30 dólares – “você definitivamente consegue comprar um extintor de incêndio por menos em qualquer lugar, mas este vem com um adesivo legal”, diz o site do produto.

Em um vídeo no Instagram, é possível ver o empresário feliz da vida usando seu lança-chamas.

O objetivo do lança-chamas ainda é uma incógnita. Tanto é que, pelo Twitter, Musk brinca com a especulação de que ele esteja criando zumbis para gerar demanda para o produto.

“O rumor de que eu estou secretamente criando um apocalipse zumbi para gerar demanda para o lança-chamas é completamente falso”, escreveu.

The rumor that I’m secretly creating a zombie apocalypse to generate demand for flamethrowers is completely false — Elon Musk (@elonmusk) 28 de janeiro de 2018

Sobre a segurança do item, Musk garante que uma faca de cozinha é mais perigosa. “Nosso design é para o máximo de diversão com o mínimo de riso. Eu ficaria muito mais assustado com uma faca de carne”, disse também via Twitter.

A Boring Company foi criada por Musk cerca de um ano atrás, depois que ele ficou preso em um engarrafamento. O site da empresa diz que seu objetivo é conectar cidades através de túneis e dispositivos super rápidos que poderiam levar carros e pessoas.