Elliott Advisors obteve participação na Telecom Italia

Roma – A Elliott Advisors, subsidiária no Reino Unido do fundo de hedge Elliott Management Corp., obteve uma participação na Telecom Italia e pode tomar medidas para substituir certos membros do conselho da companhia, disse um porta-voz nesta terça-feira.

“Na visão da Elliott, a governança, valorização, direção estratégica e relações com autoridades italianas da Telecom Italia deveriam melhorar, com a substituição de certos integrantes do conselho por diretores novos, totalmente independentes e altamente qualificados”, afirmou o porta-voz.

A Elliott Advisors disse que atualmente detém em ações ordinárias uma fatia inferior ao limite que exigiria que a transação fosse revelada na Itália. O fundo pode ainda elevar mais sua participação, mas não pretende buscar o controle da companhia, acrescentou o porta-voz.

A Elliott informou que nos últimos meses tem “gastado tempo e recursos significativos” para avaliar a estratégia na Telecom Italia.

Fonte: Dow Jones Newswires.